17-летний Бедард, опередивший Зайдера и Кубалика, прокомментировал победу в «Игроке года»

Нападающий «Реджайна Пэтс» Коннор Бедард, ставший обладателем награды «Игрок года» от Международной федерации хоккея (ИИХФ), прокомментировал победу в номинации.
«Это большая честь для меня. Не знаю, как сравнивать её с другими наградами, но невероятно получить эту награду и быть в номинации с великолепными хоккеистами.
Главным моментом прошлого сезона, безусловно, стал победный гол Дилана Гюнтера в овертайме финала МЧМ-2023. Тогда каждый из нас понял, что выиграл золото, осуществив детскую мечту. Никогда не забуду тот момент», — приводит слова Бедарда пресс-служба ИИХФ на официальном сайте.
17-летний Бедард называется главным фаворитом предстоящего драфта Национальной хоккейной лиги, который пройдёт с 28 по 29 июня в Нэшвилле. Право первого выбора на нём получил «Чикаго Блэкхоукс», вторым будет выбирать «Анахайм Дакс».
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