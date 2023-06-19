17-летний Бедард, опередивший Зайдера и Кубалика, прокомментировал победу в «Игроке года»

Нападающий «Реджайна Пэтс» Коннор Бедард, ставший обладателем награды «Игрок года» от Международной федерации хоккея (ИИХФ), прокомментировал победу в номинации.

«Это большая честь для меня. Не знаю, как сравнивать её с другими наградами, но невероятно получить эту награду и быть в номинации с великолепными хоккеистами.

Главным моментом прошлого сезона, безусловно, стал победный гол Дилана Гюнтера в овертайме финала МЧМ-2023. Тогда каждый из нас понял, что выиграл золото, осуществив детскую мечту. Никогда не забуду тот момент», — приводит слова Бедарда пресс-служба ИИХФ на официальном сайте.

17-летний Бедард называется главным фаворитом предстоящего драфта Национальной хоккейной лиги, который пройдёт с 28 по 29 июня в Нэшвилле. Право первого выбора на нём получил «Чикаго Блэкхоукс», вторым будет выбирать «Анахайм Дакс».