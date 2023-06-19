Хоккеист «Ак Барса» назвал отличительные качества Зинэтулы Билялетдинова

Защитник «Ак Барса» Константин Лучевников высказался о наставнике казанской команды Зинэтуле Билялетдинове.
«Благодарен Билялетдинову за доверие? Безусловно, благодарен. Пытаешься впитывать каждое слово этого тренера. Каждый раз я внимательно слушаю и стараюсь соответствовать уровню, чтобы его не разочаровать. Билялетдинов – это человек-легенда.
Что отличает Билялетдинова как тренера? Дисциплина и выполнение задания. Не слышал, чтобы Билялетдинов переходил на личности. Если какие-то конкретные ошибки, то лично объяснит, покажет видео и расскажет помощникам, которые уже доносят каждому игроку», — приводит слова Лучевникова «РБ Спорт».
В минувшем сезоне 27-летний Лучевников принял участие в 19 матчах регулярного чемпионата КХЛ, набрав 4 (0+4) очка. В 22 матчах плей-офф у защитника 1 (1+0) очко.
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