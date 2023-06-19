Фетисов — о команде-беженцев на ОИ: это что такое? Нет такого понятия, кто они такие?

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов высказался на тему возможного участия российских спортсменов в Олимпиаде в команде, составленной по регламенту отбора в команду беженцев.
«Это что такое? Вообще не понимаю, как этот формат появился. Я на Олимпиадах на трёх участвовал как спортсмен, на одной как тренер, как министр и сенатор и так далее. Нет такого понятия, беженцы. Это для чего, кто они такие? Почему они имеют право сегодня не по спортивному принципу, а просто по определению принимать участие? И здесь в этом смысле права спорта нивелируются», — приводит слова Фетисова «Царьград ТВ».
Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет рассматривает возможность допуска россиян на Олимпиаду по тем же правилам, что и команду беженцев.
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