Гендиректор «Салавата» — о долгах: не было никого, кто бы говорил о том, что хочет уйти

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов признался, что в период, когда у команды были долги, ни один из хоккеистов не заявил, что хочет её покинуть.
«Мы были на связи с капитаном команды Григорием Паниным. Он общался с ребятами. Я благодарен Григорию за то, что он взял на себя эту не самую приятную миссию. Хочу также поблагодарить всех ребят за терпение и понимание. Не было никого, кто говорил о том, что он хотел бы покинуть команду.
Формально такое могло произойти в соответствии с регламентом лиги. Не могу сказать, что всё было просто. Всё-таки ситуация для нас непривычная. Тем не менее мы тоже не сидели сложа руки. Наши предложения по решению вопроса в конечном итоге были приняты и правительство республики нам очень помогло. Премьер-министр Андрей Назаров лично занимался решением вопроса», — сказал Баширов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
- 20 июня 2023
-
08:10
-
07:50
-
04:45
-
03:38
-
02:25
-
01:25
- 19 июня 2023
-
23:50
-
23:25
-
22:50
-
22:25
-
21:50
-
21:25
-
20:55
-
20:30
-
19:37
-
18:40
-
18:05
-
17:25
-
17:02
-
16:30
-
16:13
-
15:50
-
15:40
-
15:16
-
14:50
-
14:30
-
14:05
-
14:00
-
13:25
-
13:00
-
12:45
-
12:10
-
11:55
-
11:25
-
10:55