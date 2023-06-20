Гендиректор «Салавата» — о долгах: не было никого, кто бы говорил о том, что хочет уйти

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов признался, что в период, когда у команды были долги, ни один из хоккеистов не заявил, что хочет её покинуть.

«Мы были на связи с капитаном команды Григорием Паниным. Он общался с ребятами. Я благодарен Григорию за то, что он взял на себя эту не самую приятную миссию. Хочу также поблагодарить всех ребят за терпение и понимание. Не было никого, кто говорил о том, что он хотел бы покинуть команду.

Формально такое могло произойти в соответствии с регламентом лиги. Не могу сказать, что всё было просто. Всё-таки ситуация для нас непривычная. Тем не менее мы тоже не сидели сложа руки. Наши предложения по решению вопроса в конечном итоге были приняты и правительство республики нам очень помогло. Премьер-министр Андрей Назаров лично занимался решением вопроса», — сказал Баширов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.