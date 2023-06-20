Баширов — о Рейдеборне: вариант с Самоновым для «Салавата» выглядел перспективнее

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, что клуб рассматривал возможность подписания контракта с бывшим вратарём ЦСКА Адамом Рейдеборном, однако сделал выбор в пользу голкипера «Северстали» Александра Самонова из-за нежелания терять легионерскую позицию.

«Вариант с Рейдеборном действительно рассматривался. Но нам не хотелось терять легионерскую позицию. Вариант с Самоновым для нас выглядел перспективнее», — сказал Баширов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

31-летний Рейдеборн в прошедшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ принял участие в 37 матчах, в которых отразил 91,2% бросков с показателем надёжности 2,30. В плей-офф швед в 25 играх отразил 93% бросков с показателем надёжности 1,91. Он помог своей команде второй год подряд выиграть Кубок Гагарина.

27-летний Самонов прошедший регулярный чемпионат отыграл в составе СКА и «Северстали». В 33 матчах он отразил 91,4% бросков с показателем надёжности 2,39. В плей-офф за череповецкий клуб Самонов сыграл в шести матчах и отразил 92% бросков с показателем надёжности 2,89.