Баширов: для построения чемпионской команды нужно 6 лет. У «Салавата» нет этого времени
Поделиться
Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов признался, что у клуба нет времени для построения чемпионской команды, которое обычно занимает шесть лет.
«Действительно, «Ак Барс» серьёзно усилился в это межсезонье. Но мы всё-таки выйдем играть на «зелёное дерби». Уже известно, что для построения чемпионской команды необходимо шесть лет. Однако у нас нет этого времени. Будем совмещать выполнение больших задач и процесс построения команды. Не скажу, что такое положение нас устраивает», — сказал Баширов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
В прошедшем сезоне «Салават Юлаев» стал вторым в Восточной конференции, но уже в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина проиграл «Адмиралу» в шести матчах.
Полное интервью с Башировым:
Комментарии
- 20 июня 2023
-
10:10
-
09:30
-
09:25
-
09:05
-
08:40
-
08:33
-
08:10
-
07:50
-
04:45
-
03:38
-
02:25
-
01:25
- 19 июня 2023
-
23:50
-
23:25
-
22:50
-
22:25
-
21:50
-
21:25
-
20:55
-
20:30
-
19:37
-
18:40
-
18:05
-
17:25
-
17:02
-
16:30
-
16:13
-
15:50
-
15:40
-
15:16
-
14:50
-
14:30
-
14:05
-
14:00
-
13:25
Партнерский контент