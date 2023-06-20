Баширов: для построения чемпионской команды нужно 6 лет. У «Салавата» нет этого времени

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов признался, что у клуба нет времени для построения чемпионской команды, которое обычно занимает шесть лет.

«Действительно, «Ак Барс» серьёзно усилился в это межсезонье. Но мы всё-таки выйдем играть на «зелёное дерби». Уже известно, что для построения чемпионской команды необходимо шесть лет. Однако у нас нет этого времени. Будем совмещать выполнение больших задач и процесс построения команды. Не скажу, что такое положение нас устраивает», — сказал Баширов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

В прошедшем сезоне «Салават Юлаев» стал вторым в Восточной конференции, но уже в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина проиграл «Адмиралу» в шести матчах.