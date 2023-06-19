Экс-игрок «Салавата Юлаева» — о команде: это уже давно не топ-клуб, состав не звёздный

Бывший защитник «Салавата Юлаева» Никита Щитов считает, что башкирскую команду уже давно нельзя считать топ-клубом.

«Понятно, что состав у «Салавата» не звёздный. Но сейчас в КХЛ все решают не звёздные составы, а тренерская концепция, слаженный коллектив и микроклимат. Они и определяют результат.

«Салават» давно уже не является топ-клубом в плане финансов. На это есть свои причины. Ничего, зато в таких условиях можно и нужно развивать своих, местных игроков. Клубов-олигархов в лиге скоро не останется. Будет интересно посмотреть на то, как будет биться уфимская команда, как тренер, который работает там уже второй год, покажет себя», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне «Салават Юлаев» вылетел в первом раунде Кубка Гагарина от «Адмирала» (2-4).