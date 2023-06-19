Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Матвей Мичков встретится с несколькими командами НХЛ перед драфтом — TSN

Матвей Мичков встретится с несколькими командами НХЛ перед драфтом — TSN
Комментарии

Несколько клубов Национальной хоккейной лиги запланировали интервью с нападающим СКА Матвеем Мичковым перед предстоящем драфтом. Об этом сообщает TSN.

По сведениям источника, 18-летний Мичков примет участие в церемонии первого раунда драфта в Нэшвилле. Сообщалось, что россиянина могут выбрать в первой десятке предстоящего драфта НХЛ. Мичков в этот день должен провести интервью с несколькими командами НХЛ, все они запланированы. Сообщалось, что главным претендентом на Мичкова является «Вашингтон Кэпиталз». Драфт НХЛ пройдёт 28–29 июня.

В минувшем сезоне Мичков играл в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги за СКА и «Сочи». В 30 матчах нападающий набрал 20 (9+11) очков при показателе полезности «+1».

Материалы по теме
«Атакующий гений, а высокомерие можно простить». Что говорят в Америке о Матвее Мичкове
«Атакующий гений, а высокомерие можно простить». Что говорят в Америке о Матвее Мичкове
Материалы по теме
Светлов: надеюсь, Мичкову повезёт с партнёрами в НХЛ, как Панарину повезло в «Чикаго»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023