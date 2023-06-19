Матвей Мичков встретится с несколькими командами НХЛ перед драфтом — TSN

Несколько клубов Национальной хоккейной лиги запланировали интервью с нападающим СКА Матвеем Мичковым перед предстоящем драфтом. Об этом сообщает TSN.

По сведениям источника, 18-летний Мичков примет участие в церемонии первого раунда драфта в Нэшвилле. Сообщалось, что россиянина могут выбрать в первой десятке предстоящего драфта НХЛ. Мичков в этот день должен провести интервью с несколькими командами НХЛ, все они запланированы. Сообщалось, что главным претендентом на Мичкова является «Вашингтон Кэпиталз». Драфт НХЛ пройдёт 28–29 июня.

В минувшем сезоне Мичков играл в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги за СКА и «Сочи». В 30 матчах нападающий набрал 20 (9+11) очков при показателе полезности «+1».