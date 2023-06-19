Каменский — о Мичкове в «Вашингтоне»: идеальные условия, чтобы начать в НХЛ

Олимпийский чемпион Валерий Каменский оценил возможность ухода российского нападающего Матвея Мичкова в «Вашингтон Кэпиталз» на драфте Национальной хоккейной лиги.

«Конечно, в «Кэпиталз» практически идеальные условия для Матвея Мичкова, чтобы начать свой путь в НХЛ. Когда есть в команде такие авторитеты и наставники, как Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, появляется дополнительная уверенность в своей игре.

Думаю, в «Вашингтоне» будут рады Мичкову. Там умеют работать с россиянами. Мичков — очень многогранный игрок. Он может помочь на любом участке площадки, поэтому за него будут бороться все команды на драфте», — приводит слова Каменского Sport24.

Драфт НХЛ пройдёт 28 и 29 июня в Нэшвилле. Мичкова называют претендентом на выбор в топ-10.