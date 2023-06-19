В «Колорадо» определились с судьбой Валерия Ничушкина в команде

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин в сентябре начнёт подготовку к новому сезону Национальной хоккейной лиги в составе команды. Об этом сообщает The Denver Gazette со ссылкой на слова представителя «Эвеланш».

Напомним, последний раз Ничушкин играл во втором матче серии плей-офф первого раунда с «Сиэтл Кракен». Согласно отчёту Департамента полиции Сиэтла, 23 апреля, в день третьей встречи, в Сиэтле в гостиничном номере Ничушкина была обнаружена пьяная женщина, из-за чего врач команды вызвал скорую помощь, чтобы отвезти её в больницу. Самого хоккеиста, как отмечалось, в сопровождении охранника увезли из отеля.

В начале июня спортсмен был замечен в Москве. Ранее полиция и НХЛ заявили, что не ведут расследование инцидента с российским нападающим.