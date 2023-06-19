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«Монреаль» хочет подняться на драфте и ведёт переговоры с клубами — The Athletic

«Монреаль» хочет подняться на драфте и ведёт переговоры с клубами — The Athletic
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Руководство «Монреаль Канадиенс» ведёт переговоры с другими командами в целях улучшить свою позицию на предстоящем драфте Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает The Athletic.

По сведениям источника, «Монреаль» обращался к «Сан-Хосе Шаркс» (общий четвёртый номер) и «Анахайм Дакс» (общий второй номер). Вероятность того, что клуб сумеет добиться поставленной цели, крайне мала, но руководство делает всё возможное, чтобы подняться в драфте. В прошлом году «Канадиенс» выбрали Юрая Слафковски под первым номером на драфте.

Ранее сообщалось, что «Монреаль» не собирается делать квалификационное предложение российскому нападающему Денису Гурьянову. Игрока готовы подписать на год в качестве неограниченно свободного агента, если он пойдёт на существенное понижение зарплаты.

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