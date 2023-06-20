Нижегородское «Торпедо» объявило план предсезонной подготовки

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Нижегородское «Торпедо» выйдет из отпуска 1 августа. После медицинского обследования команда отправится на учебно-тренировочный сбор, который пройдёт в Нижегородской области с 3 по 12 августа. Об этом сообщил официальный сайт нижегородского клуба.

В августе команда Игоря Ларионова проведёт семь контрольных матчей.

Календарь контрольных матчей «Торпедо»:

15 августа. «Амур» — «Торпедо». Новогорск;

16 августа. «Химик» — «Торпедо». Воскресенск;

18 августа. «Торпедо» — «Дизель». Нижний Новгород;

19 августа. «Торпедо» — «Дизель». Нижний Новгород;

20 августа. «Торпедо» — «Металлург» (Новокузнецк). Нижний Новгород;

27 августа. «Динамо» (Минск) — «Торпедо». Минск;

28 августа. «Адмирал» — «Торпедо». Минск.

Матчи в Нижнем Новгороде и Минске разделит ещё один пятидневный учебно-тренировочный сбор.