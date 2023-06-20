«Ак Барс» опубликовал план предсезонной подготовки

Игроки казанского «Ак Барса» выйдут из отпуска и прибудут в Татарстан 21 июля. С 22 по 23 июля команда пройдёт медицинское обследование. Об этом сообщил официальный сайт казанского клуба.

Предсезонные сборы 2023 года «Ак Барс» проведёт на клубной базе в Казани. С 24 июля по 3 августа команда будет тренироваться на льду и земле. Первый контрольный матч казанцы проведут против «Нефтяника» в Альметьевске 4 августа. 5 августа команда встретится в Казани с «Ладой», после чего продолжит тренировочный процесс на клубной базе.

С 10 по 14 августа на «Татнефть Арене» состоится турнир TANECO, в котором примут участие «Ак Барс», «Локомотив», «Трактор» и «Барыс».

Затем команда продолжит тренироваться на клубной базе, после чего отправится в Челябинск на Кубок Губернатора Челябинской области. Турнир пройдёт с 23 по 26 августа, соперниками станут «Трактор», «Металлург» и «Лада».

Сезон-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем ЦСКА — «Ак Барс».