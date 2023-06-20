Пять российских хоккеистов попали в рейтинг лучших свободных агентов НХЛ по версии ESPN

ESPN подготовил топ свободных агентов НХЛ, разделив их на разные категории. В него попало пять российских хоккеистов.

В категорию «Игрок, усиливающий команду здесь и сейчас» вошли нападающий Владимир Тарасенко и защитник Дмитрий Орлов. В пункт «Игроки, на которых можно рассчитывать» попал форвард Иван Барбашёв. В категорию «Пан или пропал» добавили нападающего Евгения Дадонова и голкипера Семёна Варламова.

Примечательно, что издание выделило отдельную категорию для игроков, которых нельзя представить в форме других клубов. Сюда вошли Патрис Бержерон и Давид Крейчи из «Бостон Брюинз», Алекс Киллорн из «Тампа-Бэй Лайтнинг», Джордан Стаал из «Каролины Харрикейнз», а также Джонатан Тэйвз из «Чикаго Блэкхоукс».