«Вегас» показал видео с отсылками к «Назад в будущее», обыграв слова владельца клуба

«Вегас Голден Найтс» после завоевания Кубка Стэнли выложил видео с отсылками к культовому фильму «Назад в будущее».

В ролике владелец «золотых рыцарей» Уильям Фоли сидит за рулём легендарного автомобиля — «Делориана». В руках мужчины находится альманах с результатами матчей. Это является отсылкой ко второй части трилогии «Назад в будущее», когда главный герой, попав в будущее, решил купить альманах и, вернувшись в прошлое, разбогатеть. Таким образом в «Вегасе» решили обыграть знаменитые слова Фоли, который, создав клуб перед сезоном-2016/2017, сказал, что «золотые рыцари» выиграют Кубок Стэнли за шесть лет.

Напомним, «Вегас Голден Найтс» в пяти матчах финальной серии Кубка Стэнли обыграл «Флориду Пантерз». Клуб впервые в своей истории стал обладателем главного трофея НХЛ. На параде в честь победы «Вегаса» присутствовали сотни тысяч человек.