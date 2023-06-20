Руководитель клуба НХЛ: Мичков — хоккейный гений, второй лучший игрок на драфте

Руководитель одной из команд Национальной хоккейной лиги поделился мнением о российском форварде СКА Матвее Мичкове перед драфтом НХЛ — 2023.

«Он хоккейный гений. Он второй лучший игрок на драфте, и при прочих равных условиях Бедарда мог бы обойти как классический игрок. Я балансирую между таким риском и очень хорошим центральным нападающим, но, как только эти ребята уйдут, я возьму Мичкова», — приводит слова руководителя The Athletic.

Напомним, драфт-2023 состоится с 28 по 29 июня. Мероприятие пройдёт в Нэшвилле на домашнем стадионе команды НХЛ «Нэшвилл Предаторз». Мичков по-разному котируется у журналистов: кто-то называет его уверенным топ-2, а кто-то считает, что россиянин может уйти даже ниже 10-го места.