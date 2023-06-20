Журналист Sportsnet оценил возможность, при которой «Вашингтон» задрафтует Мичкова

Североамериканский журналист Sportsnet Джефф Марек в подкасте 32 Thoughts поделился мыслями о российском форварде Матвее Мичкове. Обозреватель порассуждал на тему, под каким номером может уйти нападающий СКА. Кроме того, Марек рассказал, есть ли возможность, что Мичков будет задрафтован «Вашингтон Кэпиталз». В различных СМИ активно поднимается вопрос заинтересованности «столичных» в форварде.
«Матвей Мичков — самое интригующее имя на драфте. Всем интересно, насколько поздно он уйдёт. Позже пятого номера «Монреаля»? Или позже шестого пика «Аризоны»? Многим интересно, будет ли он свободен к восьмому пику — «Вашингтона»? У всех свои теории.
Моё любимое в драфте — первое изумление. В прошлом году оно случилось рано, когда Слафковски выбрали под первым номером. Наверняка в этом году такие моменты будут в топ-10, даже в топ-5, но, уверен, самое большое изумление будет, когда выберут Мичкова. Я считаю, что он окажется в «Вашингтоне». И они получат будущую звезду, которая сама приплыла к ним в руки.
Если он действительно старается схитрить и оказаться в определённом клубе, то мы все знаем, как тесно связаны «Вашингтон» и Леонсис с российскими игроками, в первую очередь с Александром Овечкиным, который гонится за рекордом Уэйна Гретцки. Может, я смотрю на это поэтично, с точки зрения сюжета, но, на мой взгляд, «Вашингтон» видится очень логичным. Но если вы — «Аризона», как можно не взять Мичкова? Даже без учёта того, общались вы с ним или нет. Ты же берёшь невероятного игрока под шестым номером. Посмотрим», — сказал Марек.
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