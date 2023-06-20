Sportsnet назвал обмен Барбашёва лучшей сделкой сезона НХЛ в дедлайн
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Журналист Sportsnet Кен Вайб поделился мнением об игре российского нападающего «Вегас Голден Найтс» Ивана Барбашёва. Обозреватель высоко оценил вклад хоккеиста в выступление «золотых рыцарей».
«Барбашёв, безусловно, стал лучшим приобретением, сделанным любой командой НХЛ в дедлайн в этом сезоне. И хотя для того, чтобы удержать его в команде, потребуется некоторая пластичность в работе с потолком зарплат, вы можете быть уверены, что «Голден Найтс» хотели бы сохранить его», — приводит слова Вайба Sportsnet.
Напомним, Барбашёв попал в «Вегас Голден Найтс» после обмена из «Сент-Луис Блюз» в феврале 2023 года. В победном розыгрыше Кубка Стэнли российский нападающий в 22 встречах набрал 18 (7+11) очков.
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