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Мичков стал лучшим в топ-10 правых нападающих драфта-2023 по версии The Hockey Writers

Мичков стал лучшим в топ-10 правых нападающих драфта-2023 по версии The Hockey Writers
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The Hockey Writers составил топ-10 лучших правых нападающих предстоящего драфта НХЛ. В него вошли сразу двое россиян.

Форвард СКА Матвей Мичков возглавил рейтинг. Нападающий системы «Трактора» Александр Рыков, преимущественно выступавший за «Челмет» в ВХЛ, занял 10-е место.

Весь топ-10:

1. Матвей Мичков, СКА (КХЛ).
2. Райан Леонард, сборная США U18 (USNTDP).
3. Мэттью Вуд, Университет Коннектикута (NCAA).
4. Габриэль Перро, сборная США U18 (USNTDP).
5. Итан Готье, «Шербрук Феникс» (QMJHL).
6. Коэн Зиммер, «Принс Джордж Когарс» (WHL).
7. Каспер Халттунен, ХИФК (СМ-Лиига).
8. Ленни Хямеэнахо, «Эссят» (СМ-Лиига).
9. Колсон Пайтр, «Флинт Файрбёрдз» (OHL).
10. Александр Рыков, «Челмет» (ВХЛ).

Напомним, драфт-2023 состоится с 28 по 29 июня. Мероприятие пройдёт в Нэшвилле на домашнем стадионе команды НХЛ «Нэшвилл Предаторз». Мичков по-разному котируется у журналистов: кто-то называет его уверенным топ-2, а кто-то считает, что россиянин может уйти даже ниже 10-го места.

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