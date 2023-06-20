Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

The Hockey Writers: возможно, Мичков — лучший российский проспект со времён Овечкина

The Hockey Writers: возможно, Мичков — лучший российский проспект со времён Овечкина
Комментарии

The Hockey Writers объяснил, почему считает российского нападающего Матвея Мичкова лучшим правым нападающим предстоящего драфта.

«Неудивительно, что Матвей Мичков занял первое место в нашем списке. Потенциально он проспект, способный изменить франшизу, он, возможно, лучший российский проспект со времён Александра Овечкина, и на то есть веские причины. Будь то его бросок, зрительно-моторная координация или катание, он элитный талант, который не появляется слишком часто.

Больше всего вокруг Мичкова беспокоит российский фактор. Из-за его контракта с КХЛ он не будет доступен до окончания сезона-2025/2026, что делает его выбор огромным риском для команд. Хотя он, возможно, является вторым самым перспективным игроком после Коннора Бедарда, он может выскользнуть из пятёрки лучших в день драфта», — говорится в сообщении.

Материалы по теме
Руководитель клуба НХЛ — о Мичкове: шум о «лучшем русском после Овечкина» слишком высок
Мичков стал лучшим в топ-10 правых нападающих драфта-2023 по версии The Hockey Writers
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023