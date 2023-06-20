The Hockey Writers: возможно, Мичков — лучший российский проспект со времён Овечкина

The Hockey Writers объяснил, почему считает российского нападающего Матвея Мичкова лучшим правым нападающим предстоящего драфта.
«Неудивительно, что Матвей Мичков занял первое место в нашем списке. Потенциально он проспект, способный изменить франшизу, он, возможно, лучший российский проспект со времён Александра Овечкина, и на то есть веские причины. Будь то его бросок, зрительно-моторная координация или катание, он элитный талант, который не появляется слишком часто.
Больше всего вокруг Мичкова беспокоит российский фактор. Из-за его контракта с КХЛ он не будет доступен до окончания сезона-2025/2026, что делает его выбор огромным риском для команд. Хотя он, возможно, является вторым самым перспективным игроком после Коннора Бедарда, он может выскользнуть из пятёрки лучших в день драфта», — говорится в сообщении.
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