The Hockey Writers: возможно, Мичков — лучший российский проспект со времён Овечкина

The Hockey Writers объяснил, почему считает российского нападающего Матвея Мичкова лучшим правым нападающим предстоящего драфта.

«Неудивительно, что Матвей Мичков занял первое место в нашем списке. Потенциально он проспект, способный изменить франшизу, он, возможно, лучший российский проспект со времён Александра Овечкина, и на то есть веские причины. Будь то его бросок, зрительно-моторная координация или катание, он элитный талант, который не появляется слишком часто.

Больше всего вокруг Мичкова беспокоит российский фактор. Из-за его контракта с КХЛ он не будет доступен до окончания сезона-2025/2026, что делает его выбор огромным риском для команд. Хотя он, возможно, является вторым самым перспективным игроком после Коннора Бедарда, он может выскользнуть из пятёрки лучших в день драфта», — говорится в сообщении.