Скаут НХЛ: ситуация с Мичковым взрывоопасная. Вы видели, что случилось с Федотовым

Скаут Национальной хоккейной лиги, давший комментарий на условиях анонимности, прокомментировал ситуацию с российским нападающим Матвеем Мичковым. В Северной Америке могут опасаться драфтовать хоккеиста на высоких позициях из-за ряда геополитических неопределённостей.

«Ситуация с Мичковым взрывоопасная, кто знает, что может произойти дальше? Вы видели, что случилось с «Флайерз» прошлым летом. Вратаря [Ивана Федотова] не могли доставить в Северную Америку, потому что он был задержан и призван на военную службу. Может, вашего игрока задержат. Может быть, его заставят пройти службу в армии. Здесь могут быть всевозможные неопределённости», — приводит слова скаута The Athletic.

Напомним, драфт-2023 состоится с 28 по 29 июня. Мероприятие пройдёт в Нэшвилле на домашнем стадионе команды НХЛ «Нэшвилл Предаторз». Мичков по-разному котируется у журналистов: кто-то называет его уверенным топ-2, а кто-то считает, что россиянин может уйти даже ниже 10-го места.