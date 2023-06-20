Канадский проспект признался, что играет под 71-м номером в честь Евгения Малкина

18-летний канадский хоккеист Мэттью Вуд, являющийся кандидатом на выбор в первом раунде предстоящего драфта НХЛ, признался, что играет под 71-м номером в честь нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.

«Действительно, кумиром моего детства был Евгений Малкин. Я всегда следил за «Питтсбургом» и особенно за Малкиным. Сказал им, что рос, наблюдая за Малкиным, и пытался расспросить представителей «Пингвинз» на тестах о нём и о том, как он себя ведёт. Старался узнать о нём как можно больше. Они сказали, что Малкин много работает, по-настоящему целеустремлён и всегда проявляет себя в ответственный момент», — приводит слова Вуда TSN.

Евгений Малкин является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли.