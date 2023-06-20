«Вегас» вёл переговоры с Барбашёвым о продлении ещё до плей-офф, но не договорился

Представители «Вегас Голден Найтс» вели переговоры с российским нападающим Иваном Барбашёвым ещё до старта победного плей-офф Кубка Стэнли, однако стороны не смогли договориться о продлении соглашения. Об этом сообщает sportsnet.ca.
Напомним, Барбашёв попал в «Вегас Голден Найтс» после обмена из «Сент-Луис Блюз» в феврале 2023 года. В победном розыгрыше Кубка Стэнли российский нападающий набрал 18 (7+11) очков в 22 встречах и выиграл второй подобный трофей в карьере. В 2019 году Кубок Стэнли покорился Барбашёву как раз в составе «Сент-Луис Блюз».
Напомним, 1 июля 2023 года россиянин может выйти на рынок свободных агентов и будет претендовать на зарплату в $ 5,5 – $ 5,75 млн в год.
«Вегас» показал видео с отсылками на «Назад в будущее». Видеоролик:
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