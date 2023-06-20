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В «Ванкувере» объяснили выкуп контракта Экмана-Ларссона за $ 19,33 млн

В «Ванкувере» объяснили выкуп контракта Экмана-Ларссона за $ 19,33 млн
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Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Патрик Альвин прокомментировал выкуп соглашения защитника Оливера Экман-Ларссона. У шведского хоккеиста оставалось ещё четыре года договора с «Кэнакс» со среднегодовой зарплатой $ 8,25 млн. Поскольку по контракту Экман-Ларссона осталось $ 29 млн, выкуп рассчитан на восемь лет при стоимости $ 19,33 млн и экономии в размере $ 9,66 млн.

«Мы хотим поблагодарить Оливера за то время, которое он провел в «Кэнакс». Хоккейный бизнес – сложный, нужно принимать трудные решения, чтобы оставаться конкурентоспособными. Выкуп контракта дает нам больше гибкости и освобождает место под потолком в течение пары следующих сезонов. Кроме того, мы ожидаем, что в дальнейшем потолок зарплат повысится, что делает текущий момент подходящим для осуществления выкупа», — приводит слова Альвина пресс-служба «Ванкувера» на официальном сайте.

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