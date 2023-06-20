Лавиолетт впервые прокомментировал свои цели в «Нью-Йорк Рейнджерс»

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт высказался после назначения на свою должность.
«У нас действительно хорошая команда и очень хорошие игроки. Я и мои сотрудники будем неустанно работать, чтобы добиться цели — привезти в Нью-Йорк Кубок Стэнли», — приводит слова Лавиолетта журналист Винс Меркольяно в «Твиттере».
Специалист заменил Жерара Галлана, который покинул «рейнджеров» после вылета из Кубка Стэнли в первом раунде. «Рейнджерс», собравшие сильный состав и выменявшие Владимира Тарасенко и Патрика Кейна, в семи матчах проиграли стартовую серию розыгрыша Кубка Стэнли «Нью-Джерси Дэвилз» — 3-4.
Отметим, что ранее главным фаворитом на должность главного тренера «Нью-Йорка» назывался экс-наставник «Нэшвилл Предаторз» Джон Хайнс. Напомним, 58-летний Лавиолетт покинул «Вашингтон» после неудачного регулярного чемпионата, по итогам которого «Кэпиталз» не вышли в плей-офф.
- 20 июня 2023
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