Игрок «Вегаса»: не поверил бы, что выиграю Кубок Стэнли спустя 2 года после драфта отказов
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Нападающий «Вегас Голден Найтс» Майкл Амадио поделился эмоциями от победы в Кубке Стэнли. Форварда забрали с драфта отказов «Торонто Мэйпл Лифс» в 2021 году.
«Я бы не поверил, если бы мне сказали, что выиграю Кубок Стэнли через 2 года после драфта отказов. Это нереальный скачок. «Вегас» тогда рискнул, забрал меня. Они в меня поверили, и я начал показывать свою игру. Вернулся к истокам и заново обрел уверенность в себе», — приводит слова Амадио sportsnet.ca.
В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Амадио в 67 матчах набрал 27 (16+11) очков. В победном плей-офф форвард провел 16 матчей и набрал 10 (5+5) баллов. Для «Вегаса» эта победа в Кубке Стэнли стала первой за шестилетнюю историю существования.
Как «Вегас» отмечал победу в Кубке Стэнли
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