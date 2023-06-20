Игрок «Вегаса»: не поверил бы, что выиграю Кубок Стэнли спустя 2 года после драфта отказов

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Майкл Амадио поделился эмоциями от победы в Кубке Стэнли. Форварда забрали с драфта отказов «Торонто Мэйпл Лифс» в 2021 году.

«Я бы не поверил, если бы мне сказали, что выиграю Кубок Стэнли через 2 года после драфта отказов. Это нереальный скачок. «Вегас» тогда рискнул, забрал меня. Они в меня поверили, и я начал показывать свою игру. Вернулся к истокам и заново обрел уверенность в себе», — приводит слова Амадио sportsnet.ca.

В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Амадио в 67 матчах набрал 27 (16+11) очков. В победном плей-офф форвард провел 16 матчей и набрал 10 (5+5) баллов. Для «Вегаса» эта победа в Кубке Стэнли стала первой за шестилетнюю историю существования.