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Нападающий «Детройта» отклонил предложение контракта из-за его продолжительности

Нападающий «Детройта» отклонил предложение контракта из-за его продолжительности
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Нападающий «Детройт Ред Уингз» Пиус Зутер отклонил предложение команды о продлении контракта сроком на один год. 27-летний швейцарец хочет получить более продолжительное соглашение. Об этом сообщает Detroit Hockey Now.

По информации источника, летом Зутер может выйти на рынок свободных агентов. Он готов подписать контракт с командой, которая предложит ему продолжительное соглашение. В минувшем сезоне Зутер принял участие в 79 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, набрав 24 (14+10) очков при показателе полезности "-3". За «Детройт» Зутер выступает с сезона-2021/2022, свой первый сезон в НХЛ он провёл в составе «Чикаго Блэкхоукс».

«Детройт» в прошлом сезоне не смог выйти в плей-офф Кубка Стэнли.

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