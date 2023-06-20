Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Салавата» Алалыкин перенёс операцию на руке из-за травмы в матче с «Адмиралом»

Форвард «Салавата» Алалыкин перенёс операцию на руке из-за травмы в матче с «Адмиралом»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин рассказал, что перенёс операцию после травмы, полученной в первом матче первого раунда Кубка Гагарина с «Адмиралом» (2-4).

«Почему рука в гипсе? В концовке сезона почувствовал дискомфорт, решил обследоваться. Оказалось, что нужно прооперировать. Операция прошла успешно, сейчас готовлюсь к сезону. Как потом оказалось, травму получил ещё в первом матче с «Адмиралом». Тогда на это особо внимание не обращал, был готов спокойно играть. Дискомфорт, как и сказал, усилился после сезона.

Сейчас у меня реабилитация. Несмотря на это, каждый день тренируюсь в зале. Наш тренер по ОФП (общей физической подготовке. — Прим. «Чемпионата») Андриан написал специальную программу для меня, готовлюсь по ней. Надеюсь, что смогу выйти на предсезонку полностью готовым», — сказал и написал Алалыкин в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Каким будет «Салават Юлаев» в новом сезоне. Интервью с гендиректором клуба
Эксклюзив
Каким будет «Салават Юлаев» в новом сезоне. Интервью с гендиректором клуба
Материалы по теме
Экс-игрок «Салавата Юлаева» — о команде: это уже давно не топ-клуб, состав не звёздный
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023