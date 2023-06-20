Райнбахер, являющийся претендентом на первый раунд драфта, назвал своего кумира в НХЛ

Австрийский защитник Дэвид Райнбахер, являющийся одним из кандидатов на выбор в первом раунде предстоящего драфта, признался, что для него примером является хоккеист «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози.

«Йози — достаточно спокойный хоккеист. Он приехал из маленького города в Швейцарии, много работал и теперь является образцом для всех молодых игроков», — приводит слова Райнбахера пресс-служба Национальной хоккейной лиги на официальном сайте.

33-летний Йози был выбран «Нэшвиллом» на драфте 2008 года во втором раунде под общим 38-м номером. В минувшем сезоне швейцарец принял участие в 67 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых набрал 59 (18+41) очков при показателе полезности «+5».