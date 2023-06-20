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Хэнифин не собирается продлевать контракт с «Калгари», вероятность обмена увеличивается

Хэнифин не собирается продлевать контракт с «Калгари», вероятность обмена увеличивается
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Американский защитник «Калгари Флэймз» Ноа Хэнифин не собирается подписывать новый контракт со своей нынешней командой. Об этом сообщает The Athletic. Ранее появилась информация, что клубы предлагают «Флэймз» варианты обмена 26-летнего хоккеиста.

Хэнифин стал игроком «Калгари» в сезоне-2018/2019. В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ защитник набрал 38 (7+31) очков в 81 матче при показателе полезности «+2». Соглашение хоккеиста с «Флэймз» с кэпхитом € 4,61 млн рассчитано до окончания сезона-2023/2024.

Ноа Хэнифин был выбран «Каролиной Харрикейнз» на драфте НХЛ — 2015 в первом раунде под общим пятым номером. В 2014 году Хэнифин выиграл юниорский чемпионат мира до 18 лет в составе молодёжной сборной США. Также он был участником взрослых чемпионатов мира 2016, 2017 и 2019 года.

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