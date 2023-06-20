Хэнифин не собирается продлевать контракт с «Калгари», вероятность обмена увеличивается

Американский защитник «Калгари Флэймз» Ноа Хэнифин не собирается подписывать новый контракт со своей нынешней командой. Об этом сообщает The Athletic. Ранее появилась информация, что клубы предлагают «Флэймз» варианты обмена 26-летнего хоккеиста.

Хэнифин стал игроком «Калгари» в сезоне-2018/2019. В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ защитник набрал 38 (7+31) очков в 81 матче при показателе полезности «+2». Соглашение хоккеиста с «Флэймз» с кэпхитом € 4,61 млн рассчитано до окончания сезона-2023/2024.

Ноа Хэнифин был выбран «Каролиной Харрикейнз» на драфте НХЛ — 2015 в первом раунде под общим пятым номером. В 2014 году Хэнифин выиграл юниорский чемпионат мира до 18 лет в составе молодёжной сборной США. Также он был участником взрослых чемпионатов мира 2016, 2017 и 2019 года.