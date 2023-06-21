35-летний Кессел показал, как отпраздновал третий Кубок Стэнли
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Нападающий «Вегас Голден Найтс» Фил Кессел ярко отпраздновал победу в Кубке Стэнли, которая стала для 35-летнего хоккеиста третьей в карьере.
Фото: Соцсети Кессела
Кессел выигрывал Кубок Стэнли в 2016 и 2017 годах, выступая за «Питтсбург Пингвинз». Форвард занимает первое место в истории Национальной хоккейной лиги по количеству проведённых матчей подряд в регулярных чемпионатах (1286). Кессел подписал годичный контракт с «Голден Найтс» летом 2022 года.
В прошедшем сезоне Кессел провёл все 82 матча регулярки, в которых набрал 36 (14+22) очков. В плей-офф форвард сыграл лишь четыре матча в серии первого раунда с «Виннипегом», в которых отметился двумя результативными передачами.
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