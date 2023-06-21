Форвард «Филадельфии» интересен трём командам НХЛ

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Скотт Лотон входит в сферу интересов «Торонто Мэйпл Лифс», «Эдмонтон Ойлерз» и «Оттавы Сенаторз». Об этом сообщает The Fourth Period.
Ранее сообщалось, что клубы НХЛ заинтересованы в 29-летнем хоккеисте, а «Филадельфия» готова отпустить игрока в случае поступления хорошего предложения. Клубу предложили обменять игрока на поздний выбор в первом раунде предстоящего драфта, но «Филадельфия» ответила отказом. Соглашение Лотона с «Флайерз» рассчитано до окончания сезона-2025/2026. По нему он получает € 2,79 млн в год.
В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Лотон набрал 43 (18+25) очка в 78 матчах при показателе полезности «-9». Форвард был выбран «Флайерз» на драфте НХЛ — 2012 в первом раунде под общим 20-м номером.
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