Форвард «Филадельфии» интересен трём командам НХЛ

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Скотт Лотон входит в сферу интересов «Торонто Мэйпл Лифс», «Эдмонтон Ойлерз» и «Оттавы Сенаторз». Об этом сообщает The Fourth Period.

Ранее сообщалось, что клубы НХЛ заинтересованы в 29-летнем хоккеисте, а «Филадельфия» готова отпустить игрока в случае поступления хорошего предложения. Клубу предложили обменять игрока на поздний выбор в первом раунде предстоящего драфта, но «Филадельфия» ответила отказом. Соглашение Лотона с «Флайерз» рассчитано до окончания сезона-2025/2026. По нему он получает € 2,79 млн в год.

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Лотон набрал 43 (18+25) очка в 78 матчах при показателе полезности «-9». Форвард был выбран «Флайерз» на драфте НХЛ — 2012 в первом раунде под общим 20-м номером.