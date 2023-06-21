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Аймурзин — об уходе из «СЮ»: счастлив, что обменяли. В «Северстали» буду больше играть

Аймурзин — об уходе из «СЮ»: счастлив, что обменяли. В «Северстали» буду больше играть
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Нападающий Данил Аймурзин, перешедший в результате обмена из «Салавата Юлаева» в «Северсталь», прокомментировал переход в новую команду.

«Переживаний пока что нет. Приеду в Череповец, и будет видно. Привык решать проблемы по мере поступления. В то же время счастлив, что обменяли. Думаю, там я проведу больше матчей, чем в «Салавате Юлаеве».

После обмена пообщался с Андреем Козыревым, он меня поздравил и настроил на хорошую работу. До перехода разговоров не было, просто сказали, что есть такой вариант. Я сказал, что не против», — сказал Аймурзин в видео, опубликованном на YouTube-канале «Роман с Хоккеем».

В «Салават Юлаев» в результате обмена отправился вратарь череповецкой команды Александр Самонов.

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