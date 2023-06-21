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Агент вратаря «Сиэтла» объяснил, почему его клиент хочет остаться в команде

Агент вратаря «Сиэтла» объяснил, почему его клиент хочет остаться в команде
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Рэй Петкау, агент вратаря «Сиэтл Кракен» Мартина Джонса, сообщил, что его клиент хочет продолжить выступления в нынешней команде. Летом 33-летний канадец может стать неограниченно свободным агентом.

«Я много раз говорил с Роном Фрэнсисом. Мартин готов остаться в «Сиэтле», ему нравится выступать за эту команду. У меня в «Кракен» также есть Джастин Шульц, и они оба говорят о том, что в этой команде не эгоистов, это дружный коллектив. Там всё умно устроено, игрокам нравится подобное», — приводит слова Петкау The Athletic.

В минувшем сезоне Джонс в 48 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги пропустил 131 шайбу при 88,7% отражённых бросков. В плей-офф Кубка Стэнли вратарь появился на льду в одном матче.

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