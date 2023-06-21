Маршессо был разочарован действиями «Флориды» в 2017 году

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джонатан Маршессо признался, что был разочарован, когда «Флорида Пантерз» не защитила его на драфте расширения в 2017 году. Однако сейчас обладатель Кубка Стэнли оставил всё это позади.

«Тогда я был разочарован. Мне нравилось во Флориде. Я стал её большим фанатом, мне нравилось там жить, нравились пляжи и всё такое. Я знаю, что в команде происходили изменения, но в тот момент был разочарован. Впрочем, чтобы справиться с этим, мне хватило пары месяцев. Сейчас это всё осталось позади», — приводит слова Маршессо sportsnet.ca.

Отметим, что Маршессо стал обладателем награды самому ценному игроку плей-офф Кубка Стэнли. В финальной серии «Голден Найтс» в пяти матчах обыграли как раз «Флориду».