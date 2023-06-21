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Фаворит драфта НХЛ Бедард рассказал, какую особенность украл бы у Коннора Макдэвида

Фаворит драфта НХЛ Бедард рассказал, какую особенность украл бы у Коннора Макдэвида
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Нападающий «Реджайны Пэтс» Коннор Бедард, ставший обладателем награды «Игрок года» от Международной федерации хоккея (ИИХФ), признался, что хотел бы украсть скорость у форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида.

«Если бы я мог украсть одну отличительную особенность у действующего игрока НХЛ, что бы это было? Это очень простой вопрос — я бы украл скорость Коннора Макдэвида. Иметь подобную скорость было бы отличным решением, круто то, что он может делать на подобной скорости», — приводит слова Бедарда The Score.

17-летний Бедард называется главным фаворитом предстоящего драфта Национальной хоккейной лиги, который пройдёт с 28 по 29 июня в Нэшвилле. Право первого выбора на нём получил «Чикаго Блэкхоукс», вторым будет выбирать «Анахайм Дакс».

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