Агент вратаря Раймера объяснил, почему его клиент вынужден уйти из «Сан-Хосе»

Рэй Петкау, агент канадского вратаря Джеймса Раймера, рассказал, что его клиент не продолжит карьеру в «Сан-Хосе Шаркс».

«Он не вернётся в «Сан-Хосе». Майк Грир был настолько любезен, что позволил нам общаться с командами, что мы и делали, и у нас есть несколько заинтересованных команд. Получить фору в этом – это здорово. Майк и команда очень любят Раймера, но, учитывая, что клуб находится в процессе перестройки, для них имело смысл отпустить Джеймса. Но ему нравилось в «Сан-Хосе», — приводит слова Петкау The Athletic.

35-летний Раймер принял участие в 43 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, пропустив 147 шайб и отразив 89% бросков. В составе сборной Канады Раймер выступил на чемпионатах мира 2011 и 2014 годов.