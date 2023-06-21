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Путин подписал распоряжение об объявлении благодарности хоккеисту Александру Овечкину

Путин подписал распоряжение об объявлении благодарности хоккеисту Александру Овечкину
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Президент Российский Федерации Владимир Путин подписал распоряжение об объявлении благодарности хоккеисту Александру Овечкину за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Соответствующий документ был опубликован сегодня, 21 июня, на официальном интернет-портале правовой информации.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента Российской Федерации Овечкину Александру Михайловичу — советнику генерального директора автономной некоммерческой организации «Хоккейный клуб «Динамо-Москва», — говорится в распоряжении президента РФ.

Напомним, Овечкин является является воспитанником динамовской хоккейной школы. С 2001 по 2005 год форвард выступал за бело-голубых. С 2005 года Овечкин играл за «Вашингтон Кэпиталз» в НХЛ. За это время нападающий лишь раз покидал североамериканский клуб — в локаутном сезоне-2012/2013. Тогда россиянин часть чемпионата провёл за московское «Динамо» в КХЛ.

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