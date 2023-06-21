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Андрей Кузьменко начал подготовку к сезону НХЛ тренировками в спортивном зале

Андрей Кузьменко начал подготовку к сезону НХЛ тренировками в спортивном зале
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Российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко продолжает готовиться к новому чемпионату Национальной хоккейной лиги. Игрок «косаток» тренируется в спортивном зале.

Агент хоккеиста Дэн Мильштейн в социальных сетях выложил видео, на котором Кузьменко занимается растяжками. Также нападающий «Ванкувера» тренировался со штангой.

Ранее Мильштейн показал ролик с Кузьменко, тренирующимся на пляже Бали (Индонезия) и бегающим от одного камня к другому.

Напомним, «Ванкувер» в завершившемся сезоне не смог пробиться в плей-офф, закончив регулярный чемпионат лишь на 11-м месте из 16 в Западной конференции. Кузьменко наравне с Элиасом Петтерссоном стал лучшим снайпером «Кэнакс», забив 39 голов. Суммарно за 81 встречу регулярного чемпионата российский нападающий набрал 74 очка при показателе полезности «+9». В ходе чемпионата хоккеист договорился с «Ванкувером» о двухлетнем контракте с кэпхитом $ 5,5 млн.

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