The Athletic — о причинах провала Панарина в плей-офф: возможно, Артемий просто отстой

Журналист The Athletic Артур Стэйпл считает, что одна из задач нового главного тренера «Нью-Йорк Рейнджерс» Питера Лавиолетта — добиться, чтобы российский нападающий Артемий Панарин показывал хорошую игру в период плей-офф.

«Это не совсем первоочередная задача, но вопрос об игре Панарина в плей-офф будет актуален весь сезон. В 2022 году он был в основном хорош, несмотря на исходившее от руководства команды недовольство. При этом в завершившемся плей-офф он был ужасен, и никто, включая самого Панарина, не мог это игнорировать. Возможно, это было из-за присутствия Кейна и отчаянного желания возродить старые добрые времена в Чикаго. Возможно, из-за травмы Кейна. А может быть, из-за того, что Панарин просто отстой. Может быть, актуальны все три варианта, поскольку причина никогда не заключается в чём-то одном.

Какой бы ни была причина неудачной серии Панарина, он всё же один из трёх-четырёх самых важных «рейнджеров». Он их атакующий катализатор в большинстве матчей и на протяжении большей части времени самый креативный атакующий игрок команды. Галлан никогда не мог смириться с потерями от игроков такого типа, и к концу его пребывания в команде отношения этих двоих не были тем, что вы могли бы назвать дружелюбным или даже нейтральным.

Но Панарин здесь ещё на три года, а Лавиолетт и его пока не сформированный тренерский штаб наверняка должны будут выяснить, что сделает Панарина силой в плей-офф. Переход его старых друзей (опять же, по желанию не Галлана, а тех, кто выше) не стал ответом. У Лавиолетта есть 10 месяцев, чтобы найти подходящий рецепт», — приводит слова Стэйпла The Athletic.