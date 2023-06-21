Скаут НХЛ: если Мичков уйдёт третьим на драфте, кто станет вторым? Фантилли… или Бедард

Скаут Национальной хоккейной лиги, давший комментарий на условиях анонимности, ответил на вопрос, под каким номером уйдёт российский нападающий Матвей Мичков на драфте НХЛ-2023.

«Вторым или третьим. Если третьим, то кто станет вторым? Фантилли… или Коннор Бедард», — приводит слова скаута The Athletic.

Отметим, что Бедард является чуть ли не единогласным фаворитом предстоящего драфта. По поводу второго кандидата многие специалисты не сошлись во мнении.

Напомним, драфт-2023 состоится с 28 по 29 июня. Мероприятие пройдёт в Нэшвилле на домашнем стадионе команды НХЛ «Нэшвилл Предаторз». Мичков по-разному котируется у журналистов: кто-то называет его уверенным топ-2, а кто-то считает, что россиянин может уйти даже ниже 10-го места.