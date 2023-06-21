«Я не собираюсь влезать в это». Скаут НХЛ рассмеялся после вопроса о Мичкове

Журналист The Athletic Скотт Уилер опрос ряд скаутов Национальной хоккейной лиги, предложив им ответить на один вопрос: «На какое место вы бы поставили Матвея Мичкова на предстоящем драфте, если бы не учитывались геополитический фактор и контрактные обязательства [в КХЛ]?» Все давали комментарии на условиях анонимности.

Один из скаутов рассмеялся и отказался отвечать на вопрос.

«Я не собираюсь влезать в это (смеётся)», — приводит слова скаута The Athletic.

Напомним, драфт-2023 состоится с 28 по 29 июня. Мероприятие пройдёт в Нэшвилле на домашнем стадионе команды НХЛ «Нэшвилл Предаторз». Мичков по-разному котируется у журналистов: кто-то называет его уверенным топ-2, а кто-то считает, что россиянин может уйти даже ниже 10-го места.