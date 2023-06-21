Российских хоккеистов не вводят в Зал славы с 2019 года

Ни один российский хоккеист не был введён в Зал славы в 2023 году. Россияне не попадают туда с 2019 года.

Последним игроком, который пополнил Зал хоккейной славы, стал защитник Сергей Зубов. Это произошло в 2019 году.

Всего в список номинантов были включены четыре российских хоккеиста — Сергей Гончар, Александр Мальцев, Борис Михайлов и Александр Могильный. Примечательно, что имя последнего фигурирует в шорт-листе номинантов уже 14 лет. Михайлов, Мальцев и Сергей Гончар попадали в список номинантов в 2022 году, но также выбраны не были.

Национальная хоккейная лига в Зал хоккейной славы ввела четырёх хоккеистов. В список попали три голкипера: великий вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист, легенда «Калгари Флэймз» Майк Вернон и двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» Том Баррассо, а также знаменитый нападающий Пьер Тарджон.