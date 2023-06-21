«У «Филадельфии» никогда не было полного состава». Проворов высказался о бывшем клубе
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Российский защитник «Коламбус Блю Джекетс» Иван Проворов после обмена из «Филадельфии Флайерз» поделился мыслями о проблемах «лётчиков».
«У «Флайерз» никогда не было полного состава. Мы постоянно проигрывали и отставали, не играли с шайбой достаточно много в последние два года. Очень сложно создать что-то атакующее, когда у нас нет шайбы, когда мы всё время защищаемся. Вот почему я очень рад играть в этой команде — здесь есть много парней, которые могут играть с шайбой, могут забивать», — приводит слова Проворова официальный сайт НХЛ.
Напомним, «Флайерз» обменяли Проворова в «Коламбус» в трёхсторонней сделке с участием «Лос-Анджелеса». Пенсильванцы в итоге получили трёх игроков и три пика, в том числе общий 22-й выбор на драфте НХЛ — 2023.
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