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Вратарь «Ак Барса» рассказал о главных различиях между жизнью хоккеиста в России и Америке

Вратарь «Ак Барса» рассказал о главных различиях между жизнью хоккеиста в России и Америке
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Голкипер «Ак Барса» Амир Мифтахов рассказал, давал ли советы нескольким игрокам казанцев, переехавшим в НХЛ — вратарю Вячеславу Пексе, перешедшему в «Торонто Мэйпл Лифс», и нападающему Дмитрию Воронкову из «Коламбус Блю Джекетс». Кроме того, хоккеист вспомнил свой опыт в Северной Америке. Мифтахов рассказал, в чём различия между Россией и Северной Америкой.

«Давал ли какие-то советы Воронкову и Пексе, уезжающим в Северную Америку? Да нет, просто какие-то бытовые моменты обсуждали. Рассказал о своём опыте в АХЛ. Например, о питании. Там многое кардинально различается. В России тебе всё предоставляется: и питание, и жильё. В Америке ты сам следишь за тем, что будешь есть, сам ищешь жильё. Тебе помогают, но в основном всё на тебе самом», — приводит слова Мифтахова Metaratings…

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