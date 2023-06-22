«Нью-Йорк Рейнджерс» готов обменять игрока ради разгрузки платёжной ведомости
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Баркли Гудроу может быть обменян в другую команду для разгрузки платёжной ведомости. Об этом сообщает Daily Faceoff. По сведениям источника, сейчас «Рейнджерс» заняты изучением интереса к 30-летнему канадскому хоккеисту.
Действующее соглашение Гудроу с «Нью-Йорком» рассчитано на четыре года, по нему он ежегодно получает $ 3,64 млн. По сведениям источника, в контракте с игроком прописан пункт об ограничении на обмен. Гудроу должен предоставить стоп-лист из 15 команд.
В минувшем сезоне Гудроу, являющийся двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг», набрал 31 (11+20) очко в 82 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В семи матчах плей-офф у Гудроу одна заброшенная шайба.
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