Журналист — о Мичкове: большая загадка драфта. Вероятно, он упадёт до 5-8-й позиции

Журналист TSN Крис Джонстон считает нападающего СКА Матвея Мичкова главной загадкой предстоящего драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Инсайдер поделился информацией, что многие в лиге думают о падении Мичкова на 5-8-ю позицию на драфте.
«Назову Мичкова самой большой загадкой предстоящего драфта. Конечно, его талант виден всем скаутам, наблюдавшим за матчами с участием Матвея. Однако Мичков не был на тестах в Баффало в начале июня, а его общение с клубами НХЛ носило ограниченный характер. Беседы с несколькими клубами, которые пройдут перед стартом самого драфта, сыграют большую роль для будущего россиянина.
Многие в НХЛ считают, что он упадёт в выборе до пятой-восьмой позиции. «Монреалю», «Аризоне», «Филадельфии» и «Вашингтону» придётся решать будущее Мичкова», — написал Джонстон.
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