В штаб «Авангарда» вошёл мастер спорта по бобслею и участник трёх Олимпиад Селиверстов
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Российский специалист Алексей Селиверстов вошёл в тренерский штаб омского «Авангарда» в качестве ассистента тренера по физподготовке. Об этом сообщает пресс-служба команды на официальном сайте.
Алексей Селиверстов — заслуженный мастер спорта по бобслею. На протяжении 14 лет входил в состав Олимпийской сборной России. Участник зимних Олимпийских игр в Нагано (1998), в Солт-Лейк Сити (2002), серебряный призёр Олимпиады в Турине (2006). В профессиональном хоккее с 2009 года: работал тренером по физподготовке в «Торосе» (2009-2013), «Салавате Юлаеве» (2015-2017), «Витязе» (2018-2021) и «Автомобилисте» (2021-2023).
В минувшем сезоне «Авангард» дошёл до финала Восточной конференции Кубка Гагарина, где проиграл «Ак Барсу».
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