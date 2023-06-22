В НХЛ договорились о повышении потолка зарплат — TSN
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Национальная хоккейная лига (НХЛ) и профсоюз хоккеистов договорились о повышении потолка зарплат на следующий сезон в турнире до $ 83,5 млн. Об этом сообщает TSN.
По сведениям источника, НХЛ и профсоюз ранее обсуждали вариант с повышением потолка зарплат на более высокий уровень, однако отказались от подобной идеи. Их меморандум о взаимопонимании предусматривает повышение лимита на сумму не более чем $ 1 млн по сравнению с предыдущим сезоном. В сезоне-2022/2023 потолок зарплат был на отметке в $ 82,5 млн при минимальном значении в $ 61 млн. До этого потолок три сезона оставался на уровне в $ 81,5 млн из-за пандемии.
Победителем Кубка Стэнли прошедшего розыгрыша стал «Вегас Голден Найтс», завоевавший трофей впервые в истории.
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