Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В НХЛ договорились о повышении потолка зарплат — TSN

В НХЛ договорились о повышении потолка зарплат — TSN
Комментарии

Национальная хоккейная лига (НХЛ) и профсоюз хоккеистов договорились о повышении потолка зарплат на следующий сезон в турнире до $ 83,5 млн. Об этом сообщает TSN.

По сведениям источника, НХЛ и профсоюз ранее обсуждали вариант с повышением потолка зарплат на более высокий уровень, однако отказались от подобной идеи. Их меморандум о взаимопонимании предусматривает повышение лимита на сумму не более чем $ 1 млн по сравнению с предыдущим сезоном. В сезоне-2022/2023 потолок зарплат был на отметке в $ 82,5 млн при минимальном значении в $ 61 млн. До этого потолок три сезона оставался на уровне в $ 81,5 млн из-за пандемии.

Победителем Кубка Стэнли прошедшего розыгрыша стал «Вегас Голден Найтс», завоевавший трофей впервые в истории.

Материалы по теме
6 команд НХЛ начинают новую жизнь. Кто из них сможет повторить путь чемпиона?
6 команд НХЛ начинают новую жизнь. Кто из них сможет повторить путь чемпиона?
Материалы по теме
НХЛ не включила ни одного россиянина в Зал славы в этом году
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023