«Трактор» расторг контракт с голкипером Кириллом Устименко
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«Трактор» расторг контракт с голкипером Кириллом Устименко, сообщает пресс-служба челябинского клуба. Сообщается, что соглашение расторгнуто по соглашению сторон.
24-летний Устименко пополнил челябинский клуб в прошлое межсезонье. В составе «Трактора» вратарь дебютировал в КХЛ, провёл 11 матчей и одержал пять побед при коэффициенте надёжности 2,61 и 91% отражённых бросков.
В прошедшем сезоне голкипер также выступал в ВХЛ за «Челмет», где за десять матчей регулярного чемпионата одержал четыре победы с 93,2% отражённых бросков. В плей-офф на счету Устименко один матч.
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